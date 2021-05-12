عبر الـ NRT محافظ البصرة يطلق وعدا كبيرا

2021/05/12 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء، تحويل قضاء شط العرب من قصة فشل الى قصة نجاح.

وقال العيداني في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (11 ايار 2021)، انه "سيحول قضاء شط العرب من قصة فشل الى قصة نجاح عبر المشاريع الخدمية على غرار منطقة القبلة".

واضاف، انه "خلال فترة شهر سينطلق المشروع الخدمي للقضاء اضافة الى تقديم للخدمات لقطع الاراضي التي وزعت في قضاء شط العرب"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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