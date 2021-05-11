وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بأن الضربات على قطاع غزة

2021/05/12 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الثلاثاء، إن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة "ليست سوى البداية"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على أراض إسرائيلية، ما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص

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