العامري يدعو لمراقبة عمل “السفراء” ومنع أي تدخل في الشأن الداخلي

2021/05/12 | 00:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية الى مراقبة عمل السفراء لمنع أي تدخل في الشأن الداخلي.

وقال العامري في بيان صحفي، ان “على السفير البريطاني أن يعرف حدود عمله ، ولن نسمح له بالتدخل في الشأن الداخلي”.

واضاف “على وزارة الخارجية العراقية مراقبة عمل السفراء واتخاذ ما يلزم لمنع أي تدخل في الشأن الداخلي”.

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