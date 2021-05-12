2021/05/12 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة الأنبار، الثلاثاء، عن

إنتاج فطر نادر باهظ الثمن يستخدم في

إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية، مبينة

أن هذا الفطر محتكر من قبل شركات

يابانية.

وقال مسؤول شعبة الإعلام بكلية الزراعة

في الجامعة س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينتج فطراً نادراً باهظ الثمن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينتج فطراً نادراً باهظ الثمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).