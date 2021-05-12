فرانس برس: بغداد تحتضن مفاوضات إقليمية نحو إرساء جهود السلام في المنطقة

2021/05/12 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول حكومي عراقي، الثلاثاء، بأن

زيارة نائب وزير الدفاع السعودي إلى

بغداد تأتي بعد شهر من المفاوضات بين

السعوديين والإيرانيين في العاصمة

العراقية.

وأشار مسؤول دبلوماسي في بغداد، إلى أن

"تلك الزي

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