2021/05/12 | 00:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، وزارة الخارجية إلى مراقبة عمل السفراء واتخاذ مايلزم لمنع التدخل في الشأن الداخلي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال العامري في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 ايار 2021)، انه "على السفير البريطاني أن يعرف حدود عمله، ولن نسمح له بالتدخل في الشأن الداخلي".

واضاف "على وزارة الخارجية العراقية مراقبة عمل السفراء واتخاذ ما يلزم لمنع أي تدخل في الشأن الداخلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هادي العامري يفتح النار على السفير البريطاني: عليك معرفة حدود عملك!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هادي العامري يفتح النار على السفير البريطاني: عليك معرفة حدود عملك!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).