المالكي يكشف وضع العراق المائي ويتحدى تركيا

2021/05/12 | 00:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب حسين المالكي عن كتلة دولة القانون، الثلاثاء، ان هناك خزينا كافيا من المياه، متحديا تركيا ان تقطع الماء على العراق.

وقال المالكي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (11 ايار 2021)، أن "لدينا خزينا كافيا من المياه وسيكون إطلاق المياه في الاول من حزيران لأجل زراعة الشلب في منطقة الفرات الاوسط متحديا تركيا أن تقطع الماء عن العراق".

واضاف، ان "هذا يسبب مشاكل كثيرة كون العراق يسمى وادي الرافدين وسيكون مبزل المياه الجوفية من الدول المجاورة إلى العراق، كما يتسرب النفط إلى العراق، ولدي معلومات عملية بهذا الخصوص وسأزودكم بها لاحقا عن قريب"، على حد قوله.

واوضح، ان "المياه ستكون كافية وفي موعدها كما ذكرت ويكون العراق مسيطرا".

وتابع، ان "هناك مباحثات مع دول الجوار بهذا الخصوص وان قطعت تركيا المياه فسيؤثر سلبا على دول الجوار".

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