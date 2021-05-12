التصعيد بين إسرائيل وحماس.. مبعوث أممي يحذر من

2021/05/12 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الثلاثاء، من أنّ العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزّة سيُفضي إلى "حرب شاملة".

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