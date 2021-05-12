مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث أحداث القدس الشرقية

2021/05/12 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة الأربعاء، لبحث المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفشل المجلس خلال جلسة عقدها لبحث المواجهات في القدس في 10 آيار بإصدار إعلان مشترك، حيث اعتبرت الولايات المتحدة أنه من "غير المناسب توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة".وطالبت تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وفيتنام، بعقد جلسة خاصة لمناقشة التوتر الحاصل في القدس الشرقية.المصدر: RT

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