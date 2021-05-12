الحظر الصحي الشامل لمدة 10 أيام يدخل حيز التنفيذ في العراق

2021/05/12 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دخل الحظر الصحي الشامل لمدة 10 أيام، الاربعاء، حيز التنفيذ في العراق باستثناء إقليم كردستان.وقبل ذلك، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء (11 أيار 2021)، جملة قرارات بشأن آلية وتطبيق حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ اعتباراً من يوم الاربعاء في عموم العراق، فيما وجهت بغلق الطرق كافة بما فيها الواصلة مع إقليم كردستان، ونشر دوريات في الأحياء السكنية لمنع التجمعات.وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، إن "حظر التجوال الشامل سيبدأ من الساعة 12 ليلاً، واستثناء القوات الامنية يحدد لغاية هذه الساعة".وأضاف، أن "الحظر سيشمل منع السفر للمجاميع السياحية كافة والسماح بدخول البضائع عبر المنافذ، ومنع السفر من وإلى الهند إلى إشعار آخر، مع السماح بعجلتين فقط لمرافقة الجنائز، واستثناء الاعلاميين ومنتسبي الدوائر الخدمية من اجراءات الحظر".وتابع أن "القرارات تضمنت ايضا السماح للافران ومحلات البضائع لغاية السابعة مساءً والصيدليات المرخصة اثناء حظر التجوال، وغلق كافة العيادات غير المرخصة"، مؤكداً أن "الطرق كافة سيتم غلقها حتى مع اقليم كردستان والسماح فقط بنقل الوقود والبضائع، وغلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر".ولفت إلى أنه "سيتم قطع الجسور الرابطة بين الكرخ والرصافة باستثناء جسرين اثنين، كما سيتم غلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر"، مشيراً إلى أن "دوريات النجدة سيتم نشرها في الاحياء لمنع التجمعات، فضلا عن منع التجمعات والمولات".

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