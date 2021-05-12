ليفانتي يحرج برشلونة ويشعل صراع أقطاب مدريد على لقب الليغا

2021/05/12 | 00:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعادل برشلونة مع مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة قبيل ثلاث جولات على ختام الليغا.

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يتبع..

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