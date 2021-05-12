جرحى في صفوف الحشد اثر اشتباكات مع تنظيم داعش في صلاح الدين

2021/05/12 | 01:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاربعاء، عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الحشد العشائري اثر اشتباكات مع عناصر داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (12 ايار 2021) ان "اشتباكات حصلت بين عناصر من داعش والحشد العشائري في منطقة العيث شرقي تكريت مركز محافظة صلاح ادى الى اصابة عدد من المقاتلين في صفوف الحشد."

واضاف المصدر ان "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج."

وافاد مراسلنا في ديالى في وقت سابق من مساء الثلاثاء، عن اصابة جنديين بجروح اثر هجوم نفذه عناصر داعش في ديالى.

وقال مراسلنا اليوم (11 ايار 2021)، ان "عناصر داعش نفذت هجوما على سيطرة حلوان شمال غرب خانقين في محافظة ديالى اسفر عن اصابة جنديين حتى الان."

واضاف مراسلنا ان " القوات الامنية نفذت عملية تفتيش في اطراف المنطقة بحثا عن عناصر التنظيم."

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