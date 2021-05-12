ثورة إنسانوية - عباس علي العلي

2021/05/12 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ثورة إنسانيةأيها الإنسانألست زرع الله وصنعته اليدويةأليست روحه فيك والخطوة الأوليةألست تجربته الأخيرة وأنت خلاص القضيةإذاما هذا الذي يعتريككأنك موجة تائهة في بحر الأبديةما يؤلمك ؟.ما الجرح الذي لا يندمل في سيرورتك أنا اسأل؟ما أسباب حيرتك الكبرىومن يقف خلف الأذية؟أيها النبيل وأنت تحمل روح الروح والنفخة الأبديةأهو ثقل الطين؟.قض مضاجعكأم ......





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