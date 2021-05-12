2021/05/12 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – تُمكّن “القبة الحديدية”، الدرع الصاروخية المنتشرة بطارياتها عند الحدود مع غزة ومع لبنان سوريا، الدولة العبرية من اعتراض مقذوفات تُطلق من القطاع الفلسطيني على الأراضي الإسرائيلية.وبحسب الجيش الإسرائيلي اعترض هذا النظام الدفاعي مئتين من أصل 480 صاروخا أطلقت من غزة على إسرائيل اعتبارا من الإثنين، فيما سقط 150 صاروخا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“القبة الحديدية” درع حماية إسرائيل من الصواريخ.. ما مكوناتها ؟ وكيف تعمل ؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“القبة الحديدية” درع حماية إسرائيل من الصواريخ.. ما مكوناتها ؟ وكيف تعمل ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).