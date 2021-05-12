2021/05/12 | 01:15 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تناقش الحلقة تفاصيل قرار حل مجالس المحافظات، وما هو مصير منصب المحافظ؟
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حل مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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