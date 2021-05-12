مركز الإعلام الرقمي: انقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق عدة في بغداد

2021/05/12 | 01:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فوجئ عدد كبير من مشتركي خدمة الإنترنت في مناطق عدة من العاصمة بغداد بتوقف مفاجئ للخدمة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر مركز الإعلام الرقمي في تدوينة مقتضبة تابعها "ناس"، ليلة الثلاثاء على الأربعاء (12 آيار 2021)، أن "انقطاعا في خدمة الانترنت جرى عن مناطق كثيرة في بغداد".

ولم تعرف حتى لحظة كتابة الخبر أي تفاصيل أو مسببات لللانقطاع المفاجئ.

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