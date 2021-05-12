نابولي يقترب من التأهل لدوري الأبطال

2021/05/12 | 01:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعصعق نادي نابولي الإيطالي منافسه أودينيزي بخماسية، في اللقاء الذي عقد مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 36 من الدوري الإيطالي.افتتح أهداف المباراة اللاعب بيوتر زيلينسكي لنابولي في الدقيقة 29، ثم ضاعف النتيجة زميله فابيان رويز في الدقيقة 32، قبل أن يقلص ستيفانو أوكاكا النتيجة لصالح أودينيزي في الدقيقة 41 من زمن المباراة.وفي شوط المباراة الثاني، انفجر نابولي في وجه أودينيزي، ليسجل هيرفينج لوزانو وجيوفاني دي لورينزو لورينزو إنسيني، هدف لكل منهم في الدقائق 57 و66 و+90، لتنتهي المباراة بخمسة أهداف مقابل هدف.وبذلك عزز نابولي فرصه في التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا، للموسم المقبل، حيث رفع رصيده من النقاط إلى 73 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، حيث لم يخوض أتلانتا وميلان منافسات الأسبوع 36 بعد، ويمتلك كل منهما 72 نقطة في المركز الثاني والثالث على التوالي.المصدر: سبوتنيك

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