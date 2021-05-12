"لتعذر الحصول على الفيديو".. النيابة المصرية تخلي سبيل المتهمين في قضية "فتاة الفيرمونت"

2021/05/12 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو ما يقرب من عام على ظهور القضية للعلن، قررت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جريمة اغتصاب فتاة في فندق الفيرمونت عام 2014 لعدم كفاية الأدلة، بشكل مؤقت.

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