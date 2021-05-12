الولايات المتحدة وفرنسا: الحوثيون يأخذون مستقبل اليمن رهينة

2021/05/12 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة وفرنسا، الثلاثاء، إن جماعة الحوثيين وضعت مستقبل اليمن "رهينة"

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