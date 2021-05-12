2021/05/12 | 02:47 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الولايات المتحدة وفرنسا، الثلاثاء، إن جماعة الحوثيين وضعت مستقبل اليمن "رهينة"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة وفرنسا: الحوثيون يأخذون مستقبل اليمن رهينة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة وفرنسا: الحوثيون يأخذون مستقبل اليمن رهينة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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