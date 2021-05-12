مشوار في الحيّ - مريم نجمه

2021/05/12 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه مشوار ..



والعيون اللاقطة !نهاركم شمس وعمل وإشراق ....



سرت اليوم باكراً في الحي القريب الجانبي البعيد قليلاً عن المواصلات الرئيسية .



شاهدت طفلة وأختها الصغيرة تمشيان على الرصيف أمامي بسرعة , ثم التحق بهم صبيّ بعمرهم حضنهم بفرح ومضوا , يظهر أنهم إخوة لعائلة واحدة يركضون للذهاب للمدرسة القريبة .



أدهشني وفرحني بالوقت نفسه لباسهم وحقائبهم الجميلة الأنيقة النظيفة ووجوهم السمراء المشرقة ا ......





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