2021/05/12 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي كان جوزيف ستالين أحد المهندسين المعماريين الرئيسيين الذي سبب في خلق صدمة جماعية في الاتحاد السوفيتي.



احدثت أفعاله وسياساته معاناة هائلة للشعب.



لا تزال آثار قمع ستالين تؤثر على مجتمع ما بعد الاتحاد السوفيتي.



ولكن على الرغم من كل العواقب السلبية، لا يزال ستالين بذكر في روسيا كبطل عظيم أنقذ الاتحاد السوفيتي من عدوان هتلر الفاشي وحول البلاد إلى قوة عظمى.



أشارت دراسة أجرتها مؤسسة كارنيجي في عام 2012 ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستالين والساحرة غاغول! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستالين والساحرة غاغول! - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).