محافظ كربلاء والقادة الأمنيون يطلقون سلسلة تعهدات بالكشف عن قتلة الناشط الوزني

2021/05/12 | 02:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أطلق محافظ كربلاء نصيف الخطابي سلسلة من التعهدات وذلك خلال استقباله وفداً ضم وجهاء من قبيلة خفاجة وعائلة الناشط إيهاب الوزني الذي اُغتيل قبل أيام وسط مركز المحافظة.

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وذكر مكتب الخطابي في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (12 ايار 2021)، أن "المحافظ التقى شيوخ ووجهاء قبيلة خفاجة وذوي الناشط ايهاب الوزني، بحضور قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني، ومدراء الامن الوطني والمخابرات".

ونقل البيان عن المحافظ تشديده على ان "دم الناشط الوزني لن يذهب سدى، وان الجهود مستمرة ليلا ونهارا بكل الامكانيات والوسائل للوصول الى المجرمين".

ونقل بيان المحافظة عن الوجهاء تأكيدهم واصرارهم على "كشف الجناة المجرمين، وتكثيف الجهود من اجل سرعة الوصول اليهم ومحاسبتهم وتقديمهم الى العدالة"، مشيرين الى ان "كل من يعبث بأمن كربلاء واستقرارها، ومن يقوم بالحرق وقطع الطرق لا يمثل قبيلة خفاجة ولا يمثلون خط وتوجه الناشط الراحل".

ونقل البيان عن الوجهاء دعوتهم إلى المتظاهرين ومحبي وزملاء ايهاب الوزني بـ"ضبط النفس وعدم السماح باستغلال دمه بأعمال عنف تؤدي الى تخريب المدينة وشوارعها وحدائقها والاعتداء على الممتلكات الخاصة بالمواطنين، كما انها تعرقل إجراءات القوات الامنية في تكثيف جهودها لملاحقة المجرمين".

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