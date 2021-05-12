فض تجمعات في الخرطوم.. أنباء عن قتلى ومصابين وحمدوك يدعو لاجتماع

2021/05/12 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لاجتماع عاجل لمناقشة أحداث فضم تجمعات لمتظاهرين في الخرطوم كانوا يحيون ذكرى فض اعتصام وقع قبل نحو عامين، فيما قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن شخصين قتلا وأصيب نحو 16 آخرين في تلك الأحداث

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