فجر بطعم ’البارود’ في تل أبيب.. كتائب ’القسّام’ تقصف العمق الإسرائيلي بـ100 صاروخ

2021/05/12 | 03:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت كتائب "عز الدين القسام" إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ على "بئر السبع" وذلك ردا على استئناف إسرائيل قصف الأبراج المدنية في قطاع غزة.

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وأضافت الكتائب فجر الأربعاء، (12 ايار 2021)، أنها "نفذت ضربة صاروخية جديدة استهدفت منطقة تل أبيب ومطار بن غوريون بـ110 صواريخ، ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية".

في الأثناء أفادت مصادر صحفية فجر الأربعاء، بأن "صافرات الإنذار دوّت في كل من تل أبيب، والنقب، وبئر السبع، وجوش دان، والساحل وهشارون".

وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن شهود عيان إلى أن دوي انفجارات سُمع في تل أبيب.

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