بحر النجف.. مشروع سياحي واعد

2021/05/12 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

تسعى وزارة الثقافة والسياحة والاثار لتنفيذ مشروع تطوير منطقة بحر النجف لتنشيط الحركة السياحية وجذب رؤوس الاموال اليها.

وقال رئيس هيئة السياحة في الوزارة ظافر مهدي عبد الله لـ«الصباح»: إن «الهيئة خاطبت بلدية النجف ضمن مساعي النهوض بواقع منطقة بحر النجف، من خلال إنشاء رصيف بعرض عشرة امتار يمتد على طول ساحل البحر لمسافة ثلاثة كيلومترات، مع تزويد الممشى بالإنارة ومساطب للاستراحة».

يشار الى أن منخفض بحر النجف تبلغ مساحته الكلية 90 ألف دونم تقريبا، يغطي 20 الفا منها فقط النخيل ومساحات زراعية، بينما المساحة المتبقية منه مغمورة بالمياه مشكلة بحيرة حقيقية.

وبين عبد الله أن «المشروع سيحول المكان الى موقع ترفيهي لجذب السياح الى الموقع، كما انه سيخلق فرص عمل للشباب العاطلين من خلال جذب رؤوس الأموال التي ستستثمر هناك، ما سيعمل على تنشيط السياحة في المحافظة».

واكد ان «موقع بحر النجف القريب من مركز المدينة القديمة، سيمكنه من أن يكون موقعا ترفيهيا للأسر والزائرين الوافدين من المحافظات الأخرى اضافة الى القادمين لزيارة العتبات المقدسة وحضور المناسبات الدينية من دول العالم المختلفة»، عادا المنطقة «موقعا سياحيا واعدا لما تمثله من امكانية مستقبلية مهمة لقطاعات الزراعة والسياحة والتعدين».

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