صواريخ غزة تستهدف تل أبيب وغارات إسرائيلية في غزة.. وزير الخارجية الأميركي يدعو للتهدئة

2021/05/12 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في مكالمة مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، عن قلقه بشأن الهجمات الصاروخية على إسرائيل وعن تعازيه في الأرواح التي سقطت نتيجة لذلك، تزامنا مع استمرار التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل.

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