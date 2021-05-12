2021/05/12 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يظهر تصدي أنظمة الدفاع الجوي التي تعرف باسم "القبة الحديدية" لصواريخ "في سماء مدينة تل أبيب"

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