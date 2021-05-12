الشيخ حمودي يدعو لمساندة الشعب الفلسطيني والتراجع عن سياسات التطبيع المذلة

2021/05/12 | 04:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ دعا الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الى مساندة انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، كما دعا الدول العربية المطبعة مع مع الكيان الغاصب الى التراجع عن السياسات المذلة.وقال الشيخ حمودي في بيان ورد لـ”الأيام نيوز” انه “بكل فخر واعتزاز نقف إجلالا لبطولات الشعب الفلسطيني وهو يخوض انتفاضته الشعبية المباركة […]

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