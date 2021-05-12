الصحة العالمية تكشف مدى انتشار السلالة الهندية المتحورة 

2021/05/12 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، الأربعاء، أنّ متحوّرة الفيروس المسبّب لكوفيد-19 المكتشفة في الهند قد رُصِدت في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.

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