2021/05/12 | 04:50 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، الأربعاء، أنّ متحوّرة الفيروس المسبّب لكوفيد-19 المكتشفة في الهند قد رُصِدت في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تكشف مدى انتشار السلالة الهندية المتحورة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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