2021/05/12 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توتر في القدس وقصف في غزة

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