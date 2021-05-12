شرطة الرياض تكشف عن شبكة لسرقة المركبات وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها

2021/05/12 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة العاصمة السعودية الرياض الرائد خالد الكريديس عن إلقاء القبض على 10 أشخاص من جنسيات عربية سرقوا مركبات وتاجروا بها.

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