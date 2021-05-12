2021/05/12 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش-هكوهين مشاركتها في مؤتمر دولي في الإمارات، هذا الأسبوع، بعد أن رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منحها الإذن، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: وزيرة السياحة الإسرائيلية تلغي زيارتها إلى الإمارات بعد رفض نتانياهو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: وزيرة السياحة الإسرائيلية تلغي زيارتها إلى الإمارات بعد رفض نتانياهو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).