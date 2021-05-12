2021/05/12 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر كثُرَ الحديث في الأيام الأخيرة عن انتفاضة فلسطينية جديدة تعمّ عموم فلسطين بين البحر والنهر، بل وتمتد إلى ضفة النهر الأخرى، إلى الأردن حيث تراكمت أسباب الغضب الشعبي بالغةً درجة الغليان.



ولا شكّ في أن الانتفاضة هي أمضى سلاح يحوز عليه الشعب الفلسطيني للضغط على الدولة الصهيونية والنظام العالمي المساند لها.



ونقصد هنا بالانتفاضة «ثورة الحجارة» ذلك الفعل التاريخي الرائع الذي قام به شعب فلسطين منطلقاً ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يُهزَم وجه القوّة في زهرة المدائن؟ - جلبير الأشقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يُهزَم وجه القوّة في زهرة المدائن؟ - جلبير الأشقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).