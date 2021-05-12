2021/05/12 | 08:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مكتب السيد السيستاني : المرجعية الدينية تؤكد مرة أخرى مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 08:15

واع/

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