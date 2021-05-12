 ولي العهد السعودي وأحاديث الآحاد

2021/05/12 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث التلفزيون السعودي في يوم 27 أبريل الماضي حواراً مع ولي العهد، محمد بن سلمان، بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030 تناول العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية فضلاً عن الجانب الديني الذي أبدى حوله الأمير العديد من الآراء التي لم تعهدها المؤسسة الدينية الرسمية في المملكة السعودية.

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