الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة منذ الإثنين

2021/05/12 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أن أكثر من ألف صاروخ أطلق من قطاع غزة على إسرائيل منذ مساء الإثنين.

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