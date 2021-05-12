وجهت دعوة للشعوب الحرة.. المرجعية تؤكد مساندتها “القاطعة” للشعب الفلسطيني ومقاومته

2021/05/12 | 08:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مكتب المرجع الديني علي الحسيني السيستاني، اليوم الاربعاء، أن المرجعية الدينية تؤكد مرة أخرى مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني.وذكر مكتب المرجعية في بيان، “مساندة المرجعية الدينية القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون الى قضم المزيد من اراضيه وتهجيره من اجزاء أخرى من القدس الشريف”.ودعت المرجعية خلال البيان […]

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