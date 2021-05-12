ارتفاع أسعار النفط مع اقتراب إغلاق أكبر خط أنابيب وقود أمريكي

2021/05/12 | 09:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء ، ممتدة مكاسبها المسائية، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية ، مما عزز توقعات الطلب القوية لأوبك، ومع اقتراب إغلاق أكبر خط أنابيب وقود أمريكي لليوم السادس.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 65.40 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش ، لتزيد من ارتفاعها 36 بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.13 بالمئة إلى 68.63 دولارا للبرميل ، لتزيد من مكاسبها 23 بالمئة يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 مايو/ ايار .

جاء الانسحاب قبل أن يتعرض خط الأنابيب في امريكا لهجوم إلكتروني يوم الجمعة الماضي أجبر خط الأنابيب ، الذي ينقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا من الوقود، على الإغلاق، وقالت الشركة المشغلة إنها تأمل في إعادة تشغيل جزء كبير من الشبكة بنهاية الأسبوع.

في غضون ذلك ، ظل السوق في حالة تأهب ، حيث بدأ الوقود في محطات البنزين من فلوريدا إلى فيرجينيا ينفد يوم الثلاثاء حيث سارع السائقون إلى تعبئة خزاناتهم وارتفعت أسعار الضخ بشكل كبير.

كما تلقت أسعار النفط دعما من آخر التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، التي تمسكت بتوقعات حدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط في عام 2021 مع تفوق النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير فيروس كورونا.

وقالت أوبك إنها تتوقع ارتفاع الطلب 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي، ومع ذلك ، خفضت توقعاتها للطلب للربع الثاني بمقدار 300 ألف برميل يوميًا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الهند.

"رويترز"

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