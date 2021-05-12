الأوقاف النيابية تكشف عن أمكانية ترحيل قانون العطل الرسمية الى الدورة البرلمانية المقبلة

2021/05/12 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، اليوم الأربعاء، عن إمكانية ترحيل قانون العطل الرسمية والدينية الى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما أشارت إلى أن المناسبات الدينية أصبحت محل خلاف بين المذاهب والديانات.وقالت عضو اللجنة هناء تركي في تصريح صحفي، إن “القانون يمكن أن يرحل الى الدورة المقبلة، لوجود صعوبة في طرحه بإحدى جلسات مجلس […]

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