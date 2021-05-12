أفضل طريقة لطهي اللحوم

2021/05/12 | 09:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعالإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة،تحدثت خبيرة التغذية ماريات موخينا عن كيفية طهي اللحم بحيث يكون صحيا قدر الإمكان، وكم البروتين الحيواني الذي يمكنك تناوله في اليوم.يحتاج جسم الإنسان إلى البروتين الحيواني ولكن بكميات قليلة،حذرت ماريات موخينا من أن الإفراط في تناول منتجات اللحوم التي تحتوي عليه يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.وأوضحت لوكالة "سبوتنيك": "في المجموع، نحتاج إلى غرام واحد من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا ،يحتاج الشخص البالغ عمومًا إلى 60 غرامًا من البروتين الحيواني (يوميًا)".لاحظت خبيرة التغذية أن 100 غرام من اللحوم تحتوي على 18-20 غرامًا من البروتين الحيواني، على الرغم من أنه، على سبيل المثال، في اللسان، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى 30 غرامًا.لذلك، من أجل معرفة كمية اللحوم التي يمكنك تناولها يوميًا دون الإضرار بالصحة، تحتاج إلى ضرب رقم وزنك ب 3.قد يعتقد شخص ما أن هذا لا يكفي.لكن ماريات موخينا قالت إن هناك طريقة لزيادة حجم طبق اللحم.وقالت: "بالنسبة لشخص يزن، على سبيل المثال، 60 كيلوغرامًا، قد يبدو 180 غرامًا من المنتج قليلًا جدًا، ولن يشبع.لذلك، من الجيد جدا إضافة الكوسا، والخضراوات، والجزر إلى اللحم المفروم أو اللحم المقطع.شخص ما يضع النخالة، وهذا أفضل من الخبز: سعرات حرارية أقل.اليقطين ممكن، هناك الكثير من البصل - من الضروري تخفيف كمية اللحوم بكل طريقة ممكنة".بإضافة الخضار إلى طبق اللحوم، لا نزيد من كمية الطعام المطبوخ فحسب، بل نحسن أيضًا تركيبته.وأوضحت ماريات موخينا "بهذه الطريقة نثري الطبق بالألياف ونحسن التركيب الغذائي لأن الخضار بها الكثير من الفيتامينات.ونساعد المعدة والأمعاء على إفراغ كل هذا دون أي مشاكل".وأضافت أن الطريقة الصحيحة لمعالجة اللحوم هي تقطيع اللحم،أوصت خبيرة التغذية باستخدام مفرمة اللحم عند تحضير الطعام للأطفال والكبار.وفقا لها، فإن أفضل خيار لأعضاء الجهاز الهضمي هو الطهي البخاري.

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