أسعار النفط تمدد مكاسبها المسائية وتواصل الارتفاع في الاسواق العالمية

2021/05/12 | 09:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ممتدة مكاسبها المسائية، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية ، مما عزز توقعات الطلب القوية لأوبك، ومع اقتراب إغلاق أكبر خط أنابيب وقود أمريكي لليوم السادس.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 65.40 دولارا للبرميل بحلول […]

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