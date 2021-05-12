2021/05/12 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علق المرجع الديني الأعلى، السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الاربعاء، على أحداث القدس، فيما أكد مساندته القاطعة للشعب الفلسطيني.وذكر مكتب السيد السيستاني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع السيستاني يعلق على احداث القدس المركز الخبري الوطني.

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