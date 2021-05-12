2021/05/12 | 09:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات بيشمركة كوردستان، لهجوم ارهابي بناحية زنانه التابعة لقضاء كفري ما اسفر عن استشهاد احد افراد البيشمركة واصابة آخر بجروح.

واوضح مصدر خاص لـPUKmedia: ان ارهابيي داعش هاجموا ليلة الثلاثاء، مواقع قوات بيشمركة كوردستان قرب قرية " بلكي" جنوب ناحية زنانه، موضحا، ان قوات البيشمركة تصدت للهجوم، ما اسفر عن اصابة 2 بيشمركة للجروح، تم نقلهما على الفور الى المستشفى.

واضاف: ان احد الجريحين واسمه " محسن حسين" استشهد في المستشفى متأثرا بجروح اصيب بها خلال احباط الهجوم الارهابي.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة تتصدى لداعش في كفري) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة تتصدى لداعش في كفري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).