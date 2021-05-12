المرجع السيستاني يصدر بيانا بخصوص احداث القدس:ندعو الشعوب الحرة إلى دعم الشعب الفلسطيني

2021/05/12 | 09:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب السيد السيستاني، اليوم

الاربعاء، أن المرجعية الدينية تؤكد

مرة أخرى مساندتها القاطعة للشعب

الفلسطيني في مقاومته الباسلة

للمحتلين.

واكد مكتب السيد السيستاني في بيان حصلت

وكالة نون على نسخته ا

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