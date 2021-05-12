مكتب المرجع السيستاني يصدر بياناً حول الأوضاع في فلسطين

2021/05/12 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة.

وذكر البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، أن "المرجعية الدينية تؤكد - مرة أخرى - مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون الى قضم المزيد من اراضيه وتهجيره من اجزاء أخرى من القدس الشريف، وتدعو الشعوب الحرة الى دعمه ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة".

وأضاف البيان، أن "المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الاراضي المحتلة هذه الايام تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخلّيهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات".

وتابع المرجع الأعلى قائلاً: "نسأل الله تعالى أن يعينهم ويمدّهم بنصر منه وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم".

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