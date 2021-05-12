الشيخ حمودي يدعو لمساندة الشعب الفلسطيني في انتفاضته ضد الاحتلال الصهيوني

2021/05/12 | 09:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاربعاء، لمساندة الشعب الفلسطيني خلال انتفاضته الشعبية المباركة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما طالب سماحته من الحكومات التي تسير بطريق التطبيع إلى مراجعة سياساتها المذلة.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “بكل فخر واعتزاز نقف إجلالا لبطولات الشعب الفلسطيني وهو […]

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