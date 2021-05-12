2021/05/12 | 09:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن أكثر من ألف صاروخ أطلق من قطاع غزة على إسرائيل منذ مساء الإثنين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في لقاء مع صحافيين عبر الانترنت إن "أكثر من ألف صاروخ" أطلقت من غزة تم اعتراض 850 منها بمنظومة القبة الصاروخية أو سقطت على إسرائيل، بينما سقط مئتان على الجانب الآخر الفلسطيني من القطاع منذ مساء الاثنين.

وأدت سلسلة من الغارات الجوية الاسرائيلية العنيفة الجديدة فجر الأربعاء إلى تدمير المقارّ الرئيسية لشرطة حماس في غرب مدينة غزة.

وتصاعد القتال بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة، الأربعاء، ليرتفع عدد القتلى إلى 35 فلسطينيا وخمسة إسرائيليين في أعنف قصف متبادل بين الجانبين منذ سنوات.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية على غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بينما أطلقت حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية وابلا من الصواريخ على تل أبيب وبئر السبع.

وهذا أعنف قصف متبادل بين إسرائيل وحماس منذ حرب عام 2014 في غزة، مما أثار قلقا دوليا من أن يخرج الوضع عن السيطرة.

"الحرة "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد الصواريخ التي تلقاها من غزة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد الصواريخ التي تلقاها من غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).