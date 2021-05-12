"الصراع المحتمل يتصاعد".. خبراء يحذرون من خطط روسيا في القطب الشمالي

2021/05/12 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء في الأمن الدفاعي من خطة روسيا "المقلقة والمزعجة" للبقاء كقوة عظمى وحيدة في القطب الشمالي، قائلين إن هذا الطموح يحمل تداعيات اقتصادية وعسكرية تمتد آثارها لشمال المحيطين الأطلسي الهادئ.

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