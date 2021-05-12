الهند تسجل 4205 حالة وفاة بكورونا

2021/05/12 | 09:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت بيانات رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند تجاوز 250 ألفا، بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.وقالت وزارة الصحة الهندية إن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 254 ألفا و197 منذ بداية […]

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