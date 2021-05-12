السليمانية تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/05/12 | 10:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة وحالات التعافي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان، ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 18 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 16 حالة شفاء، وان 98 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة حالة وفاة واحدة بفايروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت، الثلاثاء، عن تسجيل (664 اصابة جديدة)، و(1117 حالة شفاء جديدة)، وتسجيل 9 حالات وفاة.

PUKmedia السليمانية

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